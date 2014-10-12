ريال مدريد يطالب بتغيير عشب أحد ملاعب مونديال الأندية

طالب نادي ريال مدريد الإسباني بتغيير عشب ملعب مولاي الحسن بالرباط، والذي سيتدرب عليه استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية بالمغرب نهاية العام الجاري.

وأفاد مبعوثون من النادي الملكي، بطل أوروبا، أن العشب الصناعي بالملعب لا يتوافق مع الحد الأدنى لمواصفات الفيفا.

ويترقب ريال مدريد مواجهة الفائز من مباراة ستجمع بين بطل أسيا وفريق كروز أزول المكسيكي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية.

وأسفرت قرعة الموندياليتو، التي سحبت اليوم بمدينة مراكش، عن انتظار بطل أوروبا في نصف النهائي لكروز أزول، بطل الكونكاكاف، أو بطل أسيا، الذي سيكون إما الهلال السعودي أو ويسترن سيدني واندررز الأسترالي بعد بلوغهما للنهائي.

وتقام النسخة الـ11 من المونديال للمرة الثانية على التوالي في المغرب خلال الفترة بين 10 و20 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وستفتتح البطولة بمباراة بين المغرب التطواني، بطل المغرب وممثل البلد المضيف، وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بطل أفريقيا في الدور الثاني.

وينتظر سان لورينزو الأرجنتيني، بطل كوبا أمريكا، في نصف النهائي الفائز الفائز من مواجهة بطل أفريقيا بالمغرب التطواني أو أوكلاند سيتي.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين وفاق سطيف الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.