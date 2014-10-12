السيطرة على حريق نشب بـ 3 منازل بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بـ 3 منازل بناحية القيسارية بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بنشوب حريق بناحية القيسارية دائرة القسم.

أنتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ، وتبين بالفحص نشوب الحريق بمنزل فتحى توفيق صالح -58 سنة- كاتب بمديرية التموين بسوهاج، وأمتد لمنازل كلا من :- خالد عبد الحميد -48 سنة- فنى ميكانيكي، وحسين فهمي عبد الرحمن -37 سنة- حاصل على دبلوم، ويقيمون بذات الناحية.

انحصرت التلفيات فى نفوق 3 روؤس ماشية، و4رأس غنم ، واحتراق بعض المنقولات المنزلية والكهربائية وكمية من الغلال والتبن ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية ، وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى ، ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الإدارة البيطرية بسوهاج للانتقال واتخاذ اللازم ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3722إدارى القسم ،وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.