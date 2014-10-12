ضبط 4 متهمين قاموا بسرقة سائق في قليوب

تمكن الملازم اول محمد فتحي الباجوري الضابط بادارة الطرق والمنافذ والمعين بخدمة القطاع الثاني بقليوب من ضبط 4 متهمين قاموا بالاستيلاء على متعلقات وأموال سائق حال استقلاله سيارة تويوتا ميكروباص من أمام قرية ميت نما بالطريق الزراعي بقليوب .

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وعلي الفور تبين قيام 4 متهمين بسرقة محمد عبد النبى عبد المقصود أحمد -35 سنة- سائق حال استقلاله السيارة رقم “2453 ق ن ر” تويوتا ميكروباص بيضاء اللون من أمام قرية ميت نما بالطريق الزراعى وقام مستقليها بتهديده بالأسلحة البيضاء والاستيلاء منه على مبلغ 310 جنيه وهاتف محمول ماركة سامسونج 3s وأنزلوه وفروا هاربين .

تم تعقب خط سير هروب الجناه وأمكن ضبط السياره قيادة المتهم الاول وبداخلها أربعة أشخاص تعرف عليهم المجنى عليه وقرر انهم من قاموا بسرقته وهم كل من “محمد . ص. إ. ع” -28 سنة- سائق والسابق اتهامة فى القضية رقم 10920 جنايات مركز طنطا لسنة 2014م سرقة بالإكراه والمحكوم عليه هارب فى قضيتين ، و”عاطف .ع. م. ع” -37 سنة- عاطل ، والسابق اتهامة في 7 قضايا [ شيك – خيانة أمانة – مخدرات ] أخرهم القضية رقم 7454 جنايات مركز بسيون لسنة 2011م “مخدرات” ، و”إبراهيم .ب. إ. م” -30 سنة- عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 16562 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 “خطف” ، و”محمود .ر. م. م. ع” -21 سنة- تباع والسابق اتهامه فى القضية رقم 16562 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 ”خطف” ، وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة من ضمنهم هاتف المجنى عليه ومبلغ مالى 1200 جنيه ،وسلاح أبيض مطواة وفارغ طلقة ألية ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم التحفظ على المسروقات والسيارة ، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 71988 /194 جنايات مركز قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.