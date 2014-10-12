كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على عقد جولة المباحثات الثانية حسب المقرر

حثت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد جارتها الشمالية على الالتزام بخطتهم لعقد محادثات رفيعة المستوى فيما وجهت كوريا الشمالية تحذيرات متكررة من أن قيام الجنوب بإطلاق منشورات دعائية معادية لبيونج يانج عبر الحدود يمكن أن يتسبب في إجهاض تلك المحادثات المزمعة.

وقال مسئول في وزارة الوحدة لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية “إن موقف الحكومة يتمثل في التمسك بالاتفاق الخاص بعقد الجولة الثانية من المحادثات رفيعة المستوى”.

وأضاف أن قضية إطلاق المنشورات إلى الشمال من قبل منظمات مدنية هى قضية تقررها المنظمات من تلقاء نفسها، وقد طالبتها الحكومة بتوخي الحذر والحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات أمنية إذا تسببت القضية في حدوث مشاكل أمنية في حق المواطنين كما هو معتاد سابقا.

وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أمس الأول الجمعة، نيران المدافع المضادة للطائرات في محاولة واضحة لإسقاط عشرات البالونات التي أطلقتها منظمات مدنية في كوريا الجنوبية محملة بمنشورات تنتقد النظام الشيوعي. وبعد أن تم العثور على بعض طلقات المدافع الكورية الشمالية والتي سقطت جنوب الحدود، رد الجيش في كوريا الجنوبية بإطلاق نحو 40 طلقة مدفع عيار ك-6، وأعقب ذلك جولة أخرى من هجوم المدافع الكورية الشمالية.

وعلى الرغم من أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات، إلا أنها كانت المرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات التي تتبادل فيها الدولتان الجارتان إطلاق النار عبر الحدود البرية.

أ ش أ