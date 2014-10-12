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ضبط شيكارة صودا كاوية و20 كيلو صبغة سوداء في مصنع مخللات بالقليوبية

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ضبط شيكارة صودا كاوية و20 كيلو صبغة سوداء في مصنع مخللات بالقليوبية ضبط شيكارة صودا كاوية و20 كيلو صبغة سوداء في مصنع مخللات بالقليوبية

أرشيفية

تمكنت مباحث بالقليوبية، من ضبط مصنع مخللات ببنها يستخدم صودا كاويه وصبغة سوداء لتسوية وتلوين الزيتون بغرض الغش التجارى، وبداخلة شيكارة صودا كاوية، وعبوة صبغة مجهولة المصدر تزن 20 كيلو جرام، و22 طن طرشي مجهزة وغير مجهزة.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط “عبد الغفار. ا .ع”- 28 سنة- صاحب مصنع مخللات الكائن بكفر الحمام دائرة مركز بنها ومقيم بنقباس، يدير المصنع بدون ترخيص واستخدامه صودا كاوية وصابغة سوداء لتسويه وتلوين الزيتون وذلك بغرض الغش التجارى وتم ضبط 5 طن خضروات ، و100 برميل طرشى زنه البرميل 200 كجم بإجمالى وزن 20 طن ، و 120 برميل فارغ لزوم التخليل ، و 150 جردل طرشى تحت التجهيز زنه الجردل 15 كجم بإجمالى وزن 2.250 طن ، و ازان لزوم تسوية الزيتون، و اسطوانة غاز كبيرة الحجم ، وماكينه لتقطيع الزيتون ، و شيكاره صودا كاويه زنه 12 كجم ، و عبوه صاج بداخلها صبغة سوداء مجهولة المصدر زنه 20 كجم.

تم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزاره الصحه لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الادمى من عدمه ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22717 جنح مركز بنها لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامه للتحقيق.

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