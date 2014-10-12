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بالصور .. كبلات كهرباء تهدد حياة المواطنين بالموت بالسويس

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بالصور .. كبلات كهرباء تهدد حياة المواطنين بالموت بالسويس بالصور .. كبلات كهرباء تهدد حياة المواطنين بالموت بالسويس

الكابلات الكهربائية المكشوفة

شهدت منطقة المثلث بحي الأربعين بالسويس بالقرب من العمارة رقم 38 كابلات كهربائية متروكة فى العراء مما تهدد المواطنين والأطفال للخطر والموت وتدفع اى خارج عن القانون بتخريبها وقطع الكهرباء بالكامل عن مئات الوحدات السكنية بالمنطقة دون اى تدخل من المسئولين.

قال سامي الشوري أحد سكان المنطقة أنهم قدموا شكوي إلى مسئولو حي الأربعين وإدارة الكهرباء وكافة المسئولين من أجل حل مشكلة كبلات الكهرباء خاصة أن الكابلات قريبة من مقر تابع لمديرية وعليها ضغط يوميا من المواطنين ولكن دون جدوى.

وأضاف الشوري ان هناك كارثة قد تحدث بوجود الكابلات عارية وتحيط بها مياه الصرف الصحي التى أصبحت تمثل خطورة على حياتهم وعلى الأطفال بالمنطقة بالكامل ، مناشدا اللواء العربي السروي محافظ السويس بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها.

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