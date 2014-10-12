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غارات دولية جديدة على كوباني ضد داعش

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غارات دولية جديدة على كوباني ضد داعش غارات دولية جديدة على كوباني ضد داعش

ارشيفية

شنت طائرات قوات التحالف الدولي اليوم الأحد عددا من الغارات التي استهدفت مواقع تمركز لتنظيم داعش في عين العرب “كوباني”(شمال سوريا) والمناطق المجاورة لها، وتبع ذلك اشتباكات بين المسلحين الأكراد والتنظيم في منطقة تل شعير غربي المدينة.

وذكرت (سكاي نيوز) اليوم أن الغارة استهدفت مواقع التنظيم في هضبة مشتى نور في المدينة الواقعة شمالي سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وفي وقت سابق ، نفذت طائرات التحالف غارتين استهدفتا آليات عسكرية تابعة لتنظيم “داعش” في مزرعة داوود وحي كاني عربان شرقي كوباني.

كان المسلحون الأكراد قد نجحوا في وقت سابق أمس السبت في السيطرة على بوابة مرشد بينار الحدودية في المدينة بعد اشتباكات مع مسلحي داعش، ما دفع عناصر التنظيم إلى التراجع إلى تلة عرب بينار المطلة على كوباني من جهتها الشمالية الشرقية.

وتشهد شوارع مدينة كوباني معارك داخلية بين مسلحي داعش والقوات الكردية بعد سيطرة التنظيم على نحو 40 بالمائة من المدينة، بالتزامن مع استمرار غارات التحالف الدولي على مواقع التنظيم

أ ش أ

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