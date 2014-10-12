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ضبط 10 كيلو بانجو وبندقية آلية بحوزة عاطل بطوخ

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ضبط 10 كيلو بانجو وبندقية آلية بحوزة عاطل بطوخ ضبط 10 كيلو بانجو وبندقية آلية بحوزة عاطل بطوخ

12 أكتوبر 2014 | 8:24 صباحاً

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المتهم وأمامه المضبوطات

المتهم وأمامه المضبوطات

تمكنت مباحث مركز طوخ من ضبط عاطل وبحوزته 10 كيلو من نبات البانجو المخدر وبندقية آلية ومبلغ مالى وهاتف محمول .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط أحمد سعيد حسن 31 سنة وشهرته ” أحمد سعيد” عاطل ومقيم بكوم الأطرون – دائرة المركز، والسابق اتهامه فى 12 قضية متنوعه “مخدرات – سرقة- سلاح ” وبحوزته بندقيه آليه عيار ” 7.62×39 تحمل رقم 4237 وخزينه بداخلها 7 طلقات من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى 195 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم  35278 /346 جنايات مركز طوخ لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

2014-10-12

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