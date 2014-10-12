السفير حازم فهمي: 3 دورات تدريبية بـ”الخارجية” تلبية لمطالب الدول الأفريقية

صرح السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة بصدد تنظيم ثلاث دورات تدريبية للدول الأفريقية وذلك في إطار التعاون الثلاثي بين مصر ووكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لصالح الدول الأفريقية.

تتناول الدورة الأولي الموضوعات المتعلقة بصحة المرأة, وتستهدف تدريب عدد 20 من قادة التمريض الأفارقة خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2011, وذلك بالتعاون مع مركز التدريب والاستشارات البحثية بكلية تمريض جامعة القاهرة. وتهدف الدورة الثانية إلى تدريب الكوادر البشرية الأفريقية علي التشخيص الإكلينيكي والمعملي للأمراض المعدية، حيث تم دعوة 20 مسئولا أفريقيا إلى المشاركة في الدورة التدريبية التي ستعقد خلال الفترة من 14 أكتوبر إلي 13 نوفمبر 2014 بالمركز العلمي للتنمية البشرية بجامعة قناة السويس. وتهدف الدورة الثالثة إلى تدريب الكوادر البشرية لدول حوض النيل علي تشغيل وصيانة شبكات النقل الكهربي، بمشاركة 20 خبير أفريقي خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 ديسمبر 2014، وذلك بمركز تدريب الشبكات التابع للشركة القابضة للكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات الثلاثة تأتي تلبية لمطالب الدول الأفريقية في الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة, كما تعد تأكيداً علي التزام مصر بمساعدة أشقائها الأفارقة- من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية- في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لشعوبها ومواطنيها بالتركيز علي مجالات التنمية وليس فقط تقديم المعونة الفنية لاسيما تلك المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية كبيرة، مثل مجالات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات, والخدمات الصحية, والزراعة, والطاقة والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه القطاعات ونقل الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات, كما ستعمل الوكالة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية في الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى جانب تطوير آليات تعاون ثلاثي مع وكالات ودول أخري تقدر دور مصر الرائد في مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون.