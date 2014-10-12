بالفيديو.. «داعش» يُعلن تخريج أول دفعة من المقاتلين

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، في فيديو منسوب له تخريج أول دفعة من معسكر الشيخ أبي عزام الأنصاري في ما سماها بـ«ولاية نينوى» العراقية.

واحتوى الفيديو على تدريبات عسكرية وقتالية لمجموعة من المقاتلين المنضمين للتنظيم.

وقال أحد العناصر التابعة للتنظيم في الفيديو: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم بحمد الله تخريج الدفعة الأولى من المتطوعين والمجاهدين في سبيل الله من معسكر الشيخ أبي عزام الأنصاري، رحمه الله».

وأضاف: «اشتملت الدورة التدربيية على 3 محاور أولها اللياقة البدنية والقوة الجسمانية من قبل متخصص، والمحور الثاني التدريب على فك الأسلحة وتركيبها وكيفية استخدامها وكيفية التسلح والتسليح، والمحور الثالث تعلم العلوم الشرعية، ونشر التوحيد، ومعنى المجاهدين، والعقيدة السلمية التي يحتاجها المجاهد في جهاده».