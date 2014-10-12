«داعش» يعزز سيطرته على عين العرب رغم مقاومة القوات الكردية

عزز تنظيم «داعش»، السبت، سيطرته في مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) السورية رغم المقاومة الشرسة التي يبديها المقاتلون الأكراد، في حين أبدت الأمم المتحدة مجددا قلقها على مصير آلاف المدنيين.

وفيما دخلت الحملة العسكرية للتحالف على التنظيم المتطرف شهرها الثالث في العراق وأسبوعها الثالث في سوريا دون أن تتوصل إلى صد تنظيم الدولة خصوصا في عين العرب، يعقد القادة العسكريون في الدول ال21 المشاركة في التحالف الدولي اجتماعا الثلاثاء في واشنطن لتقييم استراتيجيتهم.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن المقاتلين الأكراد الأقل عددا، وتجهيزا نجحوا في صد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية على عدة جبهات.

وقال المرصد إن 23 مسلحا من تنظيم الدولة قتلوا السبت عندما كانوا يحاولون ادخال عربات من الجهتين الجنوبية الغربية والغربية للمدينة.

وبات مقاتلو التنظيم المتطرف يسيطرون على نحو 40% من المدينة التي تبلغ مساحتها ستة إلى سبعة كيلومترات مربعة وتحيط بها 356 قرية وتبعد حوالى كيلومتر عن الحدود، وسيطروا على شرقها وتقدموا من جهتي الجنوب والغرب نحو وسطها. وكانوا قد سيطروا الجمعة على مقر القوات الكردية في شمال المدينة.