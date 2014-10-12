وزير الخارجية الأمريكى يصل القاهرة للمشاركة بـ ” إعمار غزة “

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاحد “جون كيرى” وزير الخارجية الامريكى في زيارة سريعة للبلاد ، و من المقرر ان يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية نظيره الامريكى قبيل انطلاق اعمال مؤتمر اعمار غزة.

كما يشارك كيرى فى اعمال مؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين ..اعادة اعمار غزة بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس و الامين العام للامم المتحدة و الامين العام لجامعة الدول العربية و الممثلة العليا لسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى و مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية ووفود العديد من الدول.

و يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذى يبدأ اعماله صباح اليوم..