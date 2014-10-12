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إعصار قوي يتجه صوب جزر يابانية رئيسية

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إعصار قوي يتجه صوب جزر يابانية رئيسية إعصار قوي يتجه صوب جزر يابانية رئيسية

إعصار – ارشيفية

قالت سلطات الطقس في اليابان إن إعصارا قويا يتجه صوب الجزر اليابانية الرئيسية، الأحد، بعد أن ضرب أوكيناوا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار «فونج فونج»، يعتبر الإعصار الثاني الذي تعاني منه البلاد في غضون أسبوع واحد ويتوقع أن يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو في وقت مبكر الاثنين.

وذكرت صحيفة «ريوكيو شيمبو» أن 25 شخصًا، أصيبوا بجروح كما تضررت50 ألف أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في أوكيناوا جراء الاعصار التاسع عشر لهذا الموسم، في وقت مبكر، الأحد.

ونصحت الوكالة حوالي 210 ألف شخص من السكان بإخلاء منازلهم، كما حذرت من فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع للامواج في أوكيناوا، على بعد1600 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو.

د ب أ

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