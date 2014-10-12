وزير خارجية تركيا ينفي تسليح بلاده لمدنيين وإرسالهم لمحاربة «داعش»



> قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن «إرسال المدنيين إلى الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، جريمة»، نافيا قيام تركيا بتسليح المدنيين بأي شكل من الأشكال، وغرسالهم لتلك الحرب.

جاء ذلك في حوار للوزير التركي، أجراء أمس، مع قناة «فرانس 24» الفرنسية، والتي أكد فيها أن تركيا «لا تسلح أي مدنيين، ولا تريد منهم محاربة داعش، فإرسالهم إلى تلك الحرب، جريمة كبيرة».

وقال «جاويش أوغلو» «لكن تركيا بدلا من هذا، اقترحت خطة مواجهة عالمية ضد الإرهاب، لأن قتل الذباب واحدة واحدة، ليست استراتيجية، بل لابد من تجفيف منابع الإرهاب بشكل كامل»، وحمل مسؤولية ما يحدث في العراق لحكومة «نوري المالكي»، وما يحدث في سوريا لنظام «بشار الأسد».

وذكر الوزير التركي، أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد «داعش»، فشلت، مشيرا إلى استعداد بلاده لإرسال وحدات برية، إذا تم الاتفاق مع الحلفاء بشأن المسألة الاستيراتيجية للعمليات.

وتابع قائلا: «انتظار تحرك تركيا بمفردها في هذا الشأن، أمر غير عادل، وغير واقعي بالمرة».

وفي رد منه على سؤال آخر، قال «جاويش أوغلو»: «منظمة (بي كا كا) منظمة إرهابية مدرجة على قوائم التنيظمات الإرهابية في كل من تركيا والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ولا يمكننا القول إن هذه المنظمة أفضل من غيرها».