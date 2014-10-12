مسؤول: مسلحون يشتبه بأنهم صوماليون يخطفون 5 تجار كينيين

قال حاكم إقليم في كينيا، إنه يشتبه بأن متشددين إسلاميين صوماليين خطفوا5 تجار كينيين كانوا ينقلون نبات القات على الساحل الشماليلكينيا في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي يعتقد أنها منتنفيذ متشددين صوماليين.

وشنت جماعة الشباب وهي جماعة إسلامية صومالية متشددة سلسلة منالهجمات على الساحل الكيني في الأشهر القليلة الماضية تقول إنهاتستهدف الانتقام من كينيا لارسالها قوات إلى الصومال لمحاربتهم.

وقال ميري جينجا، حاكم منطقة لامو التي شهدت عملية الخطف إنمجموعة من المتشددين هاجموا سائقين اثنين وثلاثة مساعدين وهمينقلون القات.

وأضاف: «نعتقد أن الخاطفين فروا إلى الصومال ومعهم الرجالالخمسة، لدينا أدلة قوية ونأمل أن نضيق الخناق عليهم وأن نحررالرهائن المحتجزين».