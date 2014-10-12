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«هاجل» يتوقع معركة طويلة الأمد ضد «داعش»

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«هاجل» يتوقع معركة طويلة الأمد ضد «داعش» «هاجل» يتوقع معركة طويلة الأمد ضد «داعش»

قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، السبت، إن مدينة كوباني السورية تمثل مشكلة صعبة للغاية، وأضاف إن الغارات الجوية حققت بعض التقدم في صد مقاتلي«داعش».

وحثت القوات الكردية المدافعة عن كوباني التحالف الذي تقودهالولايات المتحدة على تكثيف الهجمات الجوية على مقاتلي الدولةالإسلامية الذين شددوا قبضتهم على المدينة السورية الواقعة على الحدود مع تركيا السبت.

وأردف «هاجل» قائلا في مؤتمر صحفي في العاصمة التشيلية سانتياجو: «نفعل ما في وسعنا من خلال ضرباتنا الجوية للمساعدة في صد داعش، في حقيقة الأمر أحرز بعض التقدم في تلك المنطقة، إنها مشكلة صعبة للغاية.» مشيرا إلى كوباني.

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