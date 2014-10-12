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بالفيديو.. أبقار ألمانيا ترتدي «حفاضات» حفاظا على البيئة

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بالفيديو.. أبقار ألمانيا ترتدي «حفاضات» حفاظا على البيئة بالفيديو.. أبقار ألمانيا ترتدي «حفاضات» حفاظا على البيئة

من المعروف عن الدول الأوروبية بأنها تحافظ على البيئة وتحترم قوانينها، لذا واستجابة لهذه القوانين، قام أحد المزارعين جنوب شرق ألمانيا بإلباس 18 بقرة يملكها حفاضات خاصة بها، حسبما ذكر موقع قناة «العربية نت».

وقد اتخذ المزارع هذه الخطوة التزاماً بأحكام قانون البيئة الأوروبية الذي يقضي بأن تخلو منحدرات تزيد حدتها عن 15 درجة من الأسمدة التي تخلفها تلك الأبقار، بحسب صحيفة «التلجراف» البريطانية.

وفي هذا السياق، أكد المزارع، الذي ورث مهنة الرعي عن أجداده الذين مارسوها على مدى 400 عام، عدم وجود حفاضات تجارية للبقر في الأسواق، فقام بصنعها بنفسه.

يذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمراعي الواقعة على منحدرات، تنص على الحيلولة دون وقوع «النترات» في المياه الجوفية وتلويث منابع المياه، وجاء في القانون أن مخالفيه يمكن أن يحرموا من مكافآت زراعية.

وأثار القانون احتجاجاً لدى اتحاد المزارعين في بايرن، إذ إن نصف مراعي الألب ستخلو من الأسمدة العضوية.

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