منسق اللجنة السياسية بـ” ليبيا ” : ” داعش ” تسيطر على 3 مدن بالبلاد

قال مصطفى الزاندى منسق اللجنة السياسية فى الحركة الوطنية الشعبية الليبية إن :” المدن اليبية يحكمها الآن جماعات غير ليبية ” ، لافتاً إلى أن :” ثلاث مدن حاليًا فى ليبيا يحكمها تنظيم ” داعش ” رسميًا، وهى “درنة وسرت وصبراتة”.

وأوضح الزاندى لفضائية ” اليوم ” أن :” ليبيا حالياً تدار بأيدى تنظيم “داعش” والجماعات الإسلامية، والذى يُعد تنظيمًا دوليًا أجنبيًا ” .

وأضاف الزاندى أن :” الذى يسيطر على الأراضى اليبية الآن هم إرهابيون ” – حسب قوله” ، لافتًا :” إلى أن :” الوضع الليبى الحالى يُهدد الأمن القومى المصرى، ودولة قطر هى التى تدير الدولة اليبية ” .