بالفيديو.. رئيس ” تدريس الأزهر:” : ” أنا مشغل جواسيس في الجامعة وسط الطلاب”

كشف الدكتور الدكتور حسين عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر عن مفأجاة إن : «لديه طلاب جواسيس وسط الطلاب ينقلون له الأحداث أولًا بأول» .

وقال عويضة في مداخلة هاتفية على فضائية ” النهار” مساء أمس السبت: ” بعرف تحركات الإخوان من من الجواسيس بلدياتي اللي في وسط الطلبة، أنا مشغل جواسيس بيدوني المعلومة طازة في حينها” .

وبرر رئيس نادي تدريس الأزهر «عمل الطلاب الجواسيس» بـ«حماية للجامعة»، مضيفا: «الضرورات تبيح المحظورات، إحنا في ظروف استثنائية، علشان نحافظ على أمن مصر، أحاول أمنع الحادث قبل وقوعه».

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