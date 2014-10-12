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جنود بريطانيون يدربون المقاتلين الأكراد في العراق على استخدام الرشاشات الثقيلة ضد داعش

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جنود بريطانيون يدربون المقاتلين الأكراد في العراق على استخدام الرشاشات الثقيلة ضد داعش جنود بريطانيون يدربون المقاتلين الأكراد في العراق على استخدام الرشاشات الثقيلة ضد داعش

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن عسكريين بريطانيين موجودون في العراق لتدريب القوات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش.

ويتواجد “فريق صغير من الأخصائيين” في منطقة أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، لتدريب البشمركة على استعمال الرشاشات الثقيلة التي قدمتها لهم بريطانيا في سبتمبر.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن وزير الدفاع مايكل فالون وافق على هذه المهمة.

وأوضحت أن “ أعربت من قبل عن نيتها تقديم تدريب للبشمركة في إطار الجهود الدائمة من أجل المساهمة في التصدي لتنظيم داعش”.

وأضافت أن “وزير الدفاع أقر نشر فريق صغير من الأخصائيين مؤلف من مدربين عسكريين غير مقاتلين موجود حاليا في منطقة أربيل ويقدم تدريبا على استعمال وصيانة الرشاشات الثقيلة التي قدمتها المملكة المتحدة الشهر الماضي”.

أ ف ب

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