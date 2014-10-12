الآلاف يتظاهرون في الولايات المتحدة ضد وحشية الشرطة الأمريكية

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية أمس السبت احتجاجًا على العنصرية والعنف من قبل الشرطة.

ورفع المتظاهرون الذي كانوا حوالى خمسة آلاف شخص حسب مراسل وكالة فرانس برس يافطات كتب عليها “العدالة للجميع” و”حياة السود لها ثمن أيضا”.

ولم تقدم الشرطة والمنظمون ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس على الفور أية تقديرات حول عدد الأشخاص الذين تظاهروا.

ورفعت نساء يافطة كبيرة باللون الأبيض علقت عليها قطع من ورق تمثل إياد وقلوب ملونة في إشارة تضامن مع جميع النساء اللواتي فقدن أبنائهن في أعمال عنف مع الشرطة في فيرجوسون القريبة من سانت لويس حيث قتل الشاب الأسود مايكل براون (18 عاما) برصاصة في التاسع من أغسطس الماضي.

وسوف تستمر المظاهرات التي انطلقت الجمعة الماضي تحت شعار “نهاية أسبوع المقاومة” و”أوكتوبر في فيرجوسون”، أربعة أيام.

وسار المتظاهرون وهم من أجيال مختلفة السبت لمسافة حوالى 19 كلم بين فيرجوسون وسانت لويس.

وتوجه حوالى 200 متظاهر إلى المقر العام للشرطة في فيرغوسون الذي تولى حمايته حوالى 50 شرطيا.

أ ف ب