الآلاف يتظاهرون في باريس لدعم «كوباني» ومطالبة الغرب بالتحرك

شارك الآلاف من الأشخاص، اليوم السبت، في مسيرة تضامنية مع مدينة «كوباني» الكردية السورية الواقعةَ في شمال سوريا والتي تشهد هجمات متتالية من جهادي تنظيم داعش الارهابي.

و انطلقت المسيرة من ساحة «لاربوبليك» صوب ساحة «لاباستيل»، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «ماذا تنتظرون للتحرك.. مذبحة جديدة؟» و«كوباني ستصمد والشعب سينتصر»، «كوباني لن تسقط»، كما حملوا أعلاما لحزب العمال الكردستاني.

وشارك في المسيرة العديد من الشخصيات من أقصى اليسار، داعين الحكومة الفرنسية إلى حماية الأكراد من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وشهدت مدينةَ «ليون» الفرنسية مسيرة ضمت المئات من الأشخاص انطلقت من ساحة «بيلكور»'نحو مبنى البلدية منددين «بنفاق الدول الغربية ومن ضمها فرنسا حيال أكراد كوباني»، وحمل المتظاهرون أعلاما لحزب العمال الكردستاني وصورا لزعيم الحزب المسجون عبدالله أوجالان.