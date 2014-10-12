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محافظ مطروح يتابع عملية إصلاح أبراج كهرباء برانى ويحيل مسئول النظافة بالنجيلة للتحقيق

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محافظ مطروح يتابع عملية إصلاح أبراج كهرباء برانى ويحيل مسئول النظافة بالنجيلة للتحقيق محافظ مطروح يتابع عملية إصلاح أبراج كهرباء برانى ويحيل مسئول النظافة بالنجيلة للتحقيق

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بزيارة مفاجئة لمدينة برانى 140 كيلو غرب مطروح لمتابعة عملية أصلاح برجي كهرباء الضغط العالي المغذيين للمدينة والذين تعرضا للسقوط فجر الخميس الماضي بسبب العاصفة الرعدية المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على المدينة.

أكد المحافظ على ضرورة سرعة انتهاء شركة الكهرباء بالاشتراك ومجلس المدينة من انجاز أصلاح أبراج الكهرباء حتي يتم إنارة مدينة برانى وقراها.

وأضاف بانه تم توفير عدد من ماكينات الديزل والتى تعمل بالسولار لإنارة المنشاءات الحيوية بالمدينة ” المستشفى – وقسم الشرطة – ومجلس المدينة – ومحطة الوقود – والمخابز – وعدد من المدارس ” بالاضافة الى عدد من المنشآت الحيوية لحين إصلاح البرجين وإنارة المدينة بالكامل.

كما قام المحافظ بتفقد مسجد الفتح ببرانى والذى تعرض للاحتراق الأسبوع الماضي بسبب ماس كهربائي كما تفقد بعض شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة ووجه بضرورة أزلة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية.

على جانب آخر قام المحافظ بجولة بمدينة النجيلة 70 كيلو غرب مطروح وتفقد مستشفى النجيلة ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقرر المحافظ أحالة مسئول النظافة بمدينة النجيلة الى الشئون القانونية لوجود تجمعات قمامة بكميات كبيرة بالشوارع الرئيسية والفرعية مع التوجيه لرئيس المدينة بسرعة إزالة هذه القمامة

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