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أحمد المطروشي: تنافس كبير بين الدوائر لصدارة المؤشر الجديد

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أحمد المطروشي: تنافس كبير بين الدوائر لصدارة المؤشر الجديد أحمد المطروشي: تنافس كبير بين الدوائر لصدارة المؤشر الجديد

قال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية إن تفرد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله التي أطلقها أمس تكمن في فكرتها الإنسانية النبيلة وفي مضمونها الحرفي والمهني، .

 

لاسيما وأنها تأتي ضمن حزمة من مبادرات واستراتيجيات التحول نحو الذكية والمدينة الذكية الرامية إلى استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وزيادة مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع.

 

وأوضح المطروشي أن المبادرة بحد ذاتها تبعث مشاعر الفرح والسرور في النفوس، لذا ليس غريباً أن نشهد في قادم الأيام تنافساً كبيراً بين الدوائر والمؤسسات لتحقيق التفوق في المؤشر ذاته، وفي المجمل لن يكون غريباً أن تتقدم الإمارات الصفوف عربياً وعالمياً على صعيد سعادة ورضا جمهور المتعاملين مع الدوائر الرسمية.

 

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