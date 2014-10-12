المزينة: شرطة دبي حريصة على حقوق الإنســـان

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن الاهتمام بحقوق الإنسان والوقوف بوجه كل ما يمس كرامته وينتهك إنسانيته يعد أحد الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي تماشية مع نهج القيادة الرشيدة الذي جعل الإمارات في مصاف الدول المشهود لها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه العقيد الدكتور عارف محمد عبدالرحيم مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، والعقيد عارف محمد أهلي مدير مكتب ضمان الجودة، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر..

والمقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات، والمقدم خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم علي سبت مدير إدارة الصيانة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والمقدم عادل أحمد الكاش مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من ضباط الإدارة.

حماية الطفل والمرأة

وبدأ اللواء المزينة جولته بتفقد إدارة حماية الطفل والمرأة، حيث اطلع على عدد الحالات الواردة لقسم الدعم الاجتماعي خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري والتي شملت 69 حالة، منها 67 حالة خلافات أسرية، بينما وصل عدد الحالات المتعلقة بالأطفال إلى حالتين، كما تمت متابعة 67 حالة، في حين سجل قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة 33 حالة.

واطلع المزينة على إحصاءات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث شهد خلال النصف الاول من العام الجاري تسجيل 5 بلاغات ذات العلاقة بالاتجار بالبشر، بينما بلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر 13 متهماً ووصل عدد الضحايا إلى 5،.

وقام قسم التدريب والتطوير خلال النصف الاول من العام الجاري بتدريب 135 متدربا وتنظيم 4 دورات استفاد منها 1435 مشاركاً، وتم تنظيم 8 محاضرات في مجال تأهيل وتدريب المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

حلول مناسبة

ووجه المزينة بإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشكلات، واستخلاص النتائج عبر دراسات علمية، ووضع آلية لمتابعة الشق الجنائي في مثل هذه القضايا، ومتابعة تقارير المحققين والإفادات المتعلقة في هذا المجال.

واطلع على سير العمل في قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، واطلع على إحصائيات القسم، حيث بلغ عدد التوقفات العمالية خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري 20 توقفاً عمالياً، ونحو 551 شكوى عمالية، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية على المساكن العمالية 877 جولة.

ثم اطلع القائد العام لشرطة دبي، على إحصائيات إدارة الرقابة والتفتيش خلال الثمانية شهور الاولى من العام الجاري، حيث اصدرت 1599 تصريحاً.

عقود واتفاقيات

تفقد اللواء خميس المزينة إدارة الشؤون القانونية، واطلع على إحصائيات قسم صياغة العقود والاتفاقيات، حيث بلغ عدد العقود والاتفاقيات التي تم التدقيق عليها خلال الـ 8 شهور الاولى من العام الجاري 264 اتفاقية منها 235 اتفاقية واردة من الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، و29 اتفاقية خاصة، وبلغ عدد العقود 55 عقداً.

كما اطلع على إحصائيات قسم الاستشارات القانونية، حيث بلغ عدد الاستشارات الواردة لخدمة مستشارك القانوني حتى شهر أغسطس الماضي 109 استشارات.