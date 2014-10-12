عبدالله بن سوقات: دبي معيار عالمي في التميز والجودة

أكد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب المبادرات السباقة في العالم. وأضاف: لقد أصبحت دبي اليوم مقياساً للتميز في شتى القطاعات، والعالم يقيس تميزه بدبي اليوم، والتي أصبحت معياراً عالمياً في التميز والجودة.

مؤشر السعادة ما هو إلا دافع للدوائر الحكومية والمؤسسات لمزيد من التجويد لخدماتها، ونتوقع أن يحذو القطاع الخاص حذو الدوائر الحكومية في دبي في قياس مدى رضا وسعادة العملاء عن الخدمات التي تُقدم للجمهور. إطلاق سموه خدمة التفاعل المباشر مع المتلقين للخدمات من سكان دبي والمقيمين على أرضها وزوارها عبر شاشات يعبر من خلالها هؤلاء عن مستوى وجودة الخدمة المقدمة سيعزز التفاعل المباشر مع متلقي الخدمة، كما أنه سيعزز الشفافية في مدى جودة الخدمات المقدمة. الدوائر الحكومية سوف تتنافس مع بعضها البعض لتقديم أفضل الخدمات، ما سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد