وزارة التعليم العالي ترفع جاهزيتها الإلكترونية بنسبة 90% من الخدمات

رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهزيتها الإلكترونية بنسبة 90 بالمئة من خدماتها تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في سياق توجهات حكومة الإمارات الذكية التي حددت الوصول بمؤشر الجاهزية الإلكترونية إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021 تحقيقاً لرؤية الدولة في يوبيلها الذهبي.

وأكد تقرير تسلمته الوزارة من هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة أنه بالنسبة لأهم الخدمات الذكية الرئيسية تم إنجاز نظام بوابة الطالب المبتعث الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع سياسة الحكومة الإلكترونية.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إن الوزارة سعياً منها لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة الراغبين بالابتعاث للخارج وإتاحة المعلومات بصورة أكثر يسراً وسرعة أنشأت البوابة الإلكترونية للطلبة بهدف تمكين المعنيين من التقدم لطلب البعثة ومتابعتها والاطلاع على تفاصيل ملف الطالب المبتعث وتعريفه بالقوانين واللوائح المعمول بها في الوزارة بشأن البعثات الدراسية.

وجهات

وأضاف معاليه أنه يمكن الوصول إلى النظام من خلال الإنترنت والهواتف النقالة التي تعمل من خلال أنظمة تشغيل آي أو أس ونظام أندرويد وأن النظام متاح للاستخدام من قبل كل من الطلبة المتقدمين لطلبات الابتعاث والطلبة المبتعثين والملحقيات الثقافية والمرشدين الأكاديميين وأولياء أمور الطلبة وجهات الابتعاث.

وأوضح معاليه أن النظام يتضمن أكثر من 33 خدمة تشمل كافة الخدمات الخاصة بالطالب أكاديمياً وإدارياً ومالياً وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الطالب أو ولي أمره أو جهة عمله وبشكل أساسي إدارة البعثات كما تستفيد منها الجهات ذات العلاقة وأهمها جهات التوظيف والجهات المعنية بالبعثات في الدولة وغيرها.

وأشار معاليه إلى أن النظام يحتوي على قاعدة بيانات المبتعثين التي من خلالها يتم توفير معلومات متكاملة عن المبتعثين بهدف تغذية سياسات وبرامج الابتعاث الخاصة بالدولة وذلك للمساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وقال معاليه إنه تم أيضاً إنجاز خدمة تصديق الشهادات العلمية وهي خدمة تصديق المؤهلات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل الدولة وتتضمن التصديق على شهادات كل من الخريجين والطلبة المستمرين ووثائق أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات وغيرها من الوثائق الاخرى.

وأضاف معاليه أن الخدمات الإلكترونية تشمل معادلة المؤهلات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة والتصديق على المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمعتمدة داخل الدولة.

خدمات

كما تشمل خدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر باعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية وبرامجها الأكاديمية المعتمدة وتطبيق التوقيع الإلكتروني لعدد من الخدمات التي تقدمها إدارة معادلة الشهادات ومنها التصديق على خدمة إعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات وخدمة الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي خارج الدولة وطلب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية (سيبا).

طلبات

كما تشمل أيضاً طلب تراخيص مؤسسات التعليم العالي وتجديد تراخيص مؤسسات التعليم العالي وإصدار شهادات بشأن المؤسسات المرخصة من قبل الوزارة وبرامجها الأكاديمية المعتمدة داخل الدولة والدفع الإلكتروني - الدرهم الإلكتروني - وفيزا ماستر كارد والرد على الاستفسارات وإبلاغ المتعاملين إلكترونياً وإجراء محادثة مرئية للاستعلام عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد معاليه أن الوزارة توفر خدمات مرئية مصورة على موقعها الإلكتروني وقناة يوتيوب الخاصة بها مقاطع فيديو مصورة تشرح للمتعامل كيفية الوصول إلى خدماتها المختلفة وكيفية تعبئة الطلبات الخاصة بتقديم الخدمات كافة وصولاً إلى إنجازها وحصوله على النتيجة.