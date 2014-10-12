أحمد بن حميدان: الدوائر تتنافس لإسعاد المتعاملين

أكد أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية، أن مبادرة «مؤشر السعادة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقياس رضا الناس وسعادتهم عن الخدمات المقدمة لهم بشكل فوري وعبر نظام وشبكة ذكية، تندرج ضمن المبادرات الذكية التي أطلقها صاحب السمو مؤخراً وهي «حكومة ذكية» و«مدينة ذكية»..

وستضع جميع مؤسسات ودوائر دبي في تحد أكبر مع نفسها ومع الآخرين، وستعزز من التنافس، ليس لجلب المزيد من الحلول والتقنيات الأحدث فقط، بل والأقدر على تحقيق سعادة المتعاملين ومنحهم تجربة فريدة ومتكاملة عند اختبارهم أياً من تلك الخدمات التي يحتاجونها، وهذا ما يريده صاحب السمو بكل دقة.

وقال بن حميدان: يعد مؤشر السعادة الذي أطلقه بالأمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دليلاً آخر على أنه ماض في تحقيق الغاية الأسمى لدولة الإمارات، ولمدينة دبي، لتصبح الخدمات والوسائل والتقنيات والمرافق كافة ذكية ومتكاملة، وتدور في فلك محور رئيسي واحد، وهو إسعاد الناس من مواطنين ومقيمين وزائرين للإمارة.

وأضاف: عملت دوائر حكومة دبي منذ سنة تقريباً على التحول بخدماتها من الإلكترونية إلى الذكية، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وها هو اليوم يوجه بإطلاق «مؤشر السعادة» لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً التي تقيس سعادة سكانها وزوارها وسياحها بشكل يومي وتفاعلي.