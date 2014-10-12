فريق بحثي من «العلوم والتقنية» يفوز بجائزة نوبل للفيزياء

أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل عن فوز عضو الفريق البحثي المشترك لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور سوجي ناكامورا الأمريكي من أصل ياباني والعالمين اليابانيين الدكتور إيسامو أكاساكي والدكتور هيروشي أمانو بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2014م, وذلك نظير اختراعهم تقنية ال إل إي دي (الباعثات الضوئية) التي تشع الضوء الأزرق مما أدى إلى توفير مصابيح ال إل إي دي البيضاء التي تستخدم اليوم للإضاءة المرشدة للطاقة بتقنيات أطول عمراً وصديقة للبيئة.

وأفاد الدكتور منير بن محمود الدسوقي المشرف على معهد بحوث علم المواد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأن سوجي ناكامورا يعمل ضمن الفريق البحثي المشترك في المدينة عبر برنامج الإضاءة المرشدة للطاقة الذي تم انشاؤه في يونيو 2013 عندما وقعت المدينة اتفاقيتي تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا الجامعة التي يعمل بها سوجي ناكامورا، بهدف تطوير تقنية الاضاءة المرشدة باستخدام اشباه الموصلات والليزر ونقلها الى المملكة، وذلك ضمن اطار خطط المدينة الاستراتيجية التي تهدف إلى نقل التقنيات وتوطينها من أجل خدمة التنمية في المملكة وتحقيق متطلباتها، حيث أن تقنية الاضاءة المرشدة باستخدام أشباه الموصلات من أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة والتي تساعد على توفير وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف بأنه يعمل حالياً في البرنامج إلى جانب العالم ناكامورا 13 باحثاً من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت رئاسة الدكتور منير الدسوقي إضافة الى 6 من باحثي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تحت رئاسة الدكتور بون أوي، ومن طرف جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا يعمل في البرنامج 6 باحثين إضافة الى ناكامور، جميعهم برئاسة الدكتور جيم سبك.

وكشف الدسوقي بأن هذا التعاون أسفر عن ضم أربعة طلاب دكتوراه وثلاثة طلاب ماجستير من المبتعثين والمبتعثات السعوديين للدراسة تحت اشراف فريق جامعة سانتا باربرا وفي معامل ناكامورا سوف يلقي المحاضرة الافتتاحية في مؤتمر التقنيات المتناهية الصغر (النانو) الذي تنظمه المدينة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتاريخ 1 ديسمبر في مقر المدينة بالرياض.

وأوضح أن انضمام عدد من الطلاب المبتعثين لمعامل الدكتور ناكامورا الفائز بجائزة نوبل للفيزياء هو احدى ثمرات هذه التعاون المشترك، بالإضافة الى التقديم على 7 براءات اختراع في المكتب الأمريكي بملكية مشتركة بين المدينة وجامعة كاليفورنيا خلال السنة الأولى من التعاون، مشيراً إلى أن المدينة تعكف حالياً على تأسيس البنية التحتية لهذه التقنية الحديثة في المملكة، حيث تعمل على إنشاء معامل بمساحة 1000 م 2 ذات مستويات ومعايير عالمية، ستوفر كامل المستلزمات لتصنيع الإضاءة المرشدة بأشباه الموصلات محلياً في نهاية العام القادم، كما ستكون متاحة لجميع الباحثين في أنحاء المملكة.

ولفت إلى حرص المدينة على التعاون مع العلماء المميزين في جميع المجالات ومن ضمنهم الدكتور ناكامورا، وذلك ايمانا منها بأهمية الاستفادة من خبراتهم وتسخير ما توصلوا إليه في هذه التقنيات الحديثة لأجل توطينها وتطويرها بالمملكة لدعم الاقتصاد الوطني، مفيداً بأن الاتفاقيتين تهتمان بتطوير أحدث التقنيات العلمية لإنتاج خيارات متعدّدة من مصابيح الإضاءة الكهربائية التي تستخدم الحدّ الأدنى من الطاقة.