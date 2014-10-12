ولي العهد وعدد من الأمراء يعزون في وفاة ناصر السبيعي

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ ناصر بن سليمان بن دخيل السبيعي الذي انتقل الى رحمة الله بعد إجراء عملية جراحية في الرياض.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها سمو ولي العهد الى الزميل سليمان السبيعي وإخوانه (فهد، والدكتور محمد، والمهندس دخيل الله) في محافظة رنية، ونصت برقية سموه: "أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم في مصابكم سائلين المولى عز وجل أن يلهمكم الصبر ويجزل لكم الأجر والحمد لله على قضائه وقدره.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير برقيات عزاء مماثلة أعربوا فيها عن تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، داعياً الله لهم بجزيل الأجر وان يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر أبناء الفقيد عن عميق شكرهم وتقديرهم للأمير سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير تركي بن عبدالله والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على ما قدموه من برقيات التعازي ومواساتهم الصادقة في وفاة والدهم، الأمر الذي يؤكد قرب القادة من أبنائها في السراء والضراء ويترجم تواد وتراحم وتعاطف ولاة الأمر مع شعبهم مما كان له الأثر في تخفيف مصابهم.

وشكروا أيضاً كلاً من سفير دولة الكويت بالمملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ووكيل إمارة الرياض عبدالله القرني والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير الرياض سحمي بن فويز ونائبه عبدالكريم العيدان وجميع من واساهم من مسؤولين مدنيين وعسكريين داخل المملكة وخارجها ومشايخ قبائل واعيان وأفراد.