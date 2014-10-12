الألاف يتظاهرون في باريس لدعم ” كوباني” السورية وللمطالبة بتحرك أكبر من الدول الغربية

شارك الالاف من الأشخاص أمس السبت في مسيرة تضامنية مع مدينة ” كوباني” الكردية السورية الواقعةَ في شمال سوريا و التي تشهد هجمات متتالية من جهادي تنظيم داعش الارهابي.

و انطلقت المسيرة من ساحة ” لاربوبليك” صوب ساحة “لاباستيل”، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها ” ماذا تنتظرون للتحرك ، مذبحة جديدة؟” و”كوباني ستصمد والشعب سينتصر” ” كوباني لن تسقط” ، كما حملوا أعلاما لحزب العمال الكردستاني.

كما شارك في المسيرة العديد من الشخصيات من أقصى اليسار، داعين الحكومة الفرنسية الى حماية الأكراد من تنظيم داعش الارهابي.

وشهدت مدينةَ” ليون” الفرنسية مسيرة ضمت المئات من الأشخاص انطلقت من ساحة ” بيلكور”‘نحو مبنى البلدية منددين “بنفاق الدول الغربية و من ضمها فرنسا حيال أكراد كوباني”، و حمل المتظاهرون أعلاما لحزب العمال الكردستاني وصورا لزعيم الحزب المسجون عبد الله أوجالان.

و طالبوا بتسليم أسلحة للمقاومة الكردية وبشطب حزب العمال الكردستاني من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الإرهابية والاعتراف ب “روج رافا” و هو الجزء الكردستاني الواقع في سوريا كمنطقة محررة و ذاتية الحكم.

أ ش أ