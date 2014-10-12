ضبط 800 كيلو ملابس جاهزة قبل تهريبها من بورسعيد

تمكنت جمارك بورسعيد بالتنسيق مع أدارة امن المواني من ضبط 800 كيلو ملابس جاهوة تجنبية الصنع غير خالصة اللارسوم الجمركية ثبل تهريها من احد مدقات الهريب .

و كانت مغلومات لكا من محسن حسن المشرف العام علي المنافذ الجمركية والعميد محمد الطحان والمقدم أحمد توفيق بوجود سيارة تعبر احد مدقات التهريب . و بالتنسيق بينهم و بناء علي د مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية و محمد أبوزيد وكيل الوزارة والمنطقة الشرقية سعيد ناصر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وطارق غانم مدير عام جمارك المتافذ .

حيث تم ضبط السيارة ط.غ/7523 في محاولة تهريب بضائع اجنبية وملابس بكميات ضخمة جدا عبرالمدقات غير الشرعية .

تم ضبطها وتم بحرير محضر ضبط جمركي للمتهمين تنفيذا لتعليمات وبحصر المضبوطات قدرت 800كيلو من الملابس الجاهزة الأجنبية ماركات عالمية متنوعة.