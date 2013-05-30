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إحالة صاحب "سايبر" وآخر إلى النيابة لمعرفة علاقتهما بـ"خاطفي الجنود"

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إحالة صاحب "سايبر" وآخر إلى النيابة لمعرفة علاقتهما بـ"خاطفي الجنود" إحالة صاحب "سايبر" وآخر إلى النيابة لمعرفة علاقتهما بـ"خاطفي الجنود"

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أحالت أجهزة الأمن بمحافظة شمال سيناء، صاحب محل الإنترنت "سايبر"، والسابق إلقاء القبض عليه مع آخر إلى النيابة، وجاري التحقيق معهما لمعرفة علاقتهما بخاطفي الجنود السبعة المحررين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صاحب السايبر، بدائرة قسم رابع العريش، والذي أرشد عن آخر كان يجلس على الجهاز الذي تم من خلاله رفع الجنود السبعة السابق اختطافهم في سيناء منذ حوالي أسبوعين.

وقالت مصادر أمنية أنه تم تتبع الإشارات الواردة في الفيديو الذي تم رفعه على "يوتيوب" حتى تم التوصل إلى محل الإنترنت الذي رفعه، حيث تم إلقاء القبض عليه، ولكنه أنكر نهائيا صلته ، مؤكدا أنه يتم التأجير بالساعة، وأدلى بالأسماء التي ترددت على محله في نفس اليوم الذي تم فيه عرض الفيديو، وأرشد عن مواطن مقيم بنفس الحي كان يجلس على الجهاز الذي تم رفع الفيديو من خلاله، وبإلقاء القبض عليه أنكر صلته بالفيديو أيضا، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق معهما.

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