تم إحباط محاولات تسلل 3 سودانيين إلى إسرائيل عن طريق الحدود الدولية، وتم احالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم .

وذكر مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال ضبط المتسللين.. تم ضبط كل من “د . أ . ع – سودانى الجنسية”، “ص . أ. ع – سودانى الجنسية”، “ن . ع . ر – سودانى الجنسية”، وذلك أثناء محاولاتهم التسلل من الأراضى المصرية إلى إسرائيل فى الجانب الآخر من شمال العلامة الدولية رقم 49 بحوالى 1500 متر والواقعة فى منطقة “نخل” بوسط سيناء.

تم ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 جنح عسكرية نخل لسنة 2014 ، وجارى العرض على الجهات المعنية.

أ ش أ