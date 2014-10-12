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ريال مدريد قد يواجه الهلال السعودي في مونديال الأندية

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ريال مدريد قد يواجه الهلال السعودي في مونديال الأندية ريال مدريد قد يواجه الهلال السعودي في مونديال الأندية

(إفي): يترقب فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة الفائز من مباراة ستجمع بين بطل أسيا وفريق كروز أزول المكسيكي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية، التي سحبت اليوم بمدينة مراكش، عن انتظار بطل أوروبا، ريال مدريد، في نصف النهائي، لكروز أزول، بطل الكونكاكاف، أو بطل أسيا، الذي سيكون إما الهلال السعودي أو ويسترن سيدني واندررز الأسترالي بعد بلوغهما للنهائي.

وتقام النسخة الـ11 من المونديال للمرة الثانية على التوالي في المغرب خلال الفترة بين 10 و20 ديسمبر المقبل.

وستفتتح البطولة بمباراة بين المغرب التطواني، بطل المغرب وممثل البلد المضيف، وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بطل أفريقيا في الدور الثاني.

وينتظر سان لورينزو الأرجنتيني، بطل كوبا أمريكا، في نصف النهائي الفائز الفائز من مواجهة بطل أفريقيا بالمغرب التطواني أو أوكلاند سيتي.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين وفاق سطيف الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي.

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