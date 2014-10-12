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مجموعة العشرين تؤيد مبادرة استراليا تدشين مركز للاستثمار في البنى التحتية

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مجموعة العشرين تؤيد مبادرة استراليا تدشين مركز للاستثمار في البنى التحتية مجموعة العشرين تؤيد مبادرة استراليا تدشين مركز للاستثمار في البنى التحتية

أعرب وزراء مالية مجموعة العشرين تأييدهم للمبادرة الاسترالية تدشين مركز لدعم الاستثمار في البنى التحتية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية السبت، فإن وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف قال إن القادة في بريزبن باستراليا بصدد اتخاذ قرار في هذا الصدد .. مشيرا إلى أن قمة المجموعة ستنعقد يومي 15 و 16 نوفمبر المقبل.

وأوضح سلوانوف أن المركز الجديد سيصبح بمثابة محور نوعي للمشاريع، وأن المعلومات سيتم جمعها حول مشاريع الاستثمار في البنى التحتية، والتي ستكون قائمة على قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستكون مفيدة للمستثمرين الباحثين عن فرص مميزة.

وأطلق البنك الدولي، مساء الخميس، برنامجا عالميا جديدا للبنى التحتية، من المتوقع أن يستقطب مليارات الدولارات للاستثمار في البنية التحتية للبلدان النامية.

وقال البنك الدولي، إن أحدث البيانات تُظهِر أن الاستثمارات الخاصة في مجال البنى التحتية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، انخفضت من 186 مليار دولار عام 2012 إلى 150 مليار دولار، العام الماضي.

أ ش أ

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