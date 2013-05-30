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المتحدث باسم "الإخوان": "أنا عارف كويس مين بيقول أيه إزاي" دليل على حضور "مرسي" المعلوماتي

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المتحدث باسم "الإخوان": "أنا عارف كويس مين بيقول أيه إزاي" دليل على حضور "مرسي" المعلوماتي المتحدث باسم "الإخوان": "أنا عارف كويس مين بيقول أيه إزاي" دليل على حضور "مرسي" المعلوماتي

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، على الجميع التعامل بميزان موضوعي وليس بميزان الرضا والسخط، وتابع في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "سي بي سي"، في برنامج "ممكن"، نحن شركاء في هذا الوطن ولا يجوز أن نظل في حالة ترصد لبعضنا البعض، وعلق عارف، على كلمة الرئيس محمد مرسي، اليوم، في مؤتمر افتتاح معرض منظمات المجتمع المدني، "أنا عارف كويس مين بيقول أيه إزاي عشان أيه" أن هذه دلالة من قبل الرئيس، على أن الجانب المعلوماتي لديه حاضر خاصة، إن البعض يطالبه بأن يكون أكثر حسما.

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