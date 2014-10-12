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كيم كردشيان تعيسة وتشعر بإنهيار عاطفي

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كيم كردشيان تعيسة وتشعر بإنهيار عاطفي كيم كردشيان تعيسة وتشعر بإنهيار عاطفي

السبت 11-10-2014 22:47

يبدو أن الإطلالات الرومنسية العلنية للنجمين العالميين Kim Kardashian و Kanye West، ما هي إلا صورة مزيفة معاكسة تماماً للحياة التي يعيشها هذا الثنائي.

فقد كشف مصدر مقرّب من Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تزوجت منذ عدة اشهر في إيطاليا، لا تعيش حياة مستقرة أبداً، بل هي تعاني من إنهيار عاطفي سببه أسلوب West الرجعي والمتحجّر.

وأضاف هذا المصدر أن Kim، التي رسمت مستقبل إبنتها في عالم الموضة، تشعر بإجهاد شديد وتوتر كبير منذ زواجها، لدرجة أن شعرها بات يتساقط بكثرة، لأسباب نفسية.

أما فيما يخص أسباب الخلاف الأساسية بينها وبين زوجها، فقد تبيّن أن Kanye West يحاول السيطرة عليها وتحطيم شهرتها، كما يطالبها بالتخلّي عن برنامج تلفزيون الواقع الذي تطل به إلى جانب والدتها وشقيقاتها، وهذا ما يضعها في موقع محرج إذ عليها أن تختار بينه وبين عائلتها.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن Kanye West أعرب خلال الفترة الماضية عن إستيائه الشديد بسبب تسريب صور زوجته العارية، خصوصاً وأن تلك الصور كانت قد إلتقطتها Kardashian على طريقة الـ selfie من أجل حبيبها السابق.

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سيدتي