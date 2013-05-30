تعليقا على تحويل مجرى النيل.. إبراهيم عيسي: الحل في رحيل "الإخوان"

عيسى: الإخوان المسلمين مرضى بـ"المؤامرة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، إن هناك حالة من التهوين المصري حول تحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة، قائلاً: "لا تصدقوا من يقول أن سد النهضة لن يؤثر على مياة النيل، لأنه سيفقد مصر كميات كبيرة من المياه".

وتابع خلال برنامجه "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، نحن أمام أزمة حقيقة، والحل فيها إن الجماعة لا ترحل من الحكم.

وانتقد عيسى، كلمة الرئيس مرسي، عن الإعلام، خلال مؤتمر افتتاح منظمات المجتمع المدني اليوم، قائلا: إن إعلام الرئيس هو الذي يعمل على تكفير وتخوين المعارضين له، وعن مقولته "أنا عارف كويس مين بيقول أيه إزاي عشان أيه" قال عيسي، إن هناك مشكلة لدى جماعة الإخوان، حيث تتعامل مع الإعلام على إنه دائما يعارض، ومتأمر فالإخوان المسلمين مرضى بالمؤامرة، دائما، وأضاف أن النظام والسلطة كما هي مستبدة، ولن تختلف عن النظام السابق، مشيرا إلى أن معارضة الرئيس "واجبة".