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حكيم مرشح لجائزة أفضل مطرب شعبي في أفريقيا وشمالها

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حكيم مرشح لجائزة أفضل مطرب شعبي في أفريقيا وشمالها حكيم مرشح لجائزة أفضل مطرب شعبي في أفريقيا وشمالها

الأحد 12-10-2014 10:30

رشحت هيئة المهرجانات العليا الفنية بالاتحاد الأفريقي، المطرب حكيم لجائزة "أفضل مطرب شعبي في أفريقيا"، ضمن جوائزها السنوية التي تعتبر الأهم في أفريقيا، وهي على نسق جائزة "Music Awards" العالمية، ولكن على نطاق القارة الأفريقية .

وقد ترشّح حكيم هذا العام لأهم جائزتين: الأولى أفضل مطرب شعبي على مستوى القارة السّمراء، والثانية كأفضل مطرب في شمال أفريقيا. أما الفائز بالجائزة فسيتم تحديد اسمه خلال حفل ضخم في العاصمة النيجيرية "أبوجا"، بحضور عدد كبير من صنّاع الموسيقى في العالم والقارة السمراء .

والجدير بالذكر أنّ اسم الفائز سيتم تحديده عبر تصويت الجمهور على الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة.

يشار إلى أنّ حكيم كان قد سبق وشارك في هذه المسابقة، وفاز بجائزة أفضل مطرب في شمال أفريقيا، في حفل ضخم أفيم في"بجوهانسبرج" في جنوب أفريقيا.

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