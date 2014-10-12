أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بان كيمون وفنانون تونسيّون بضيافة الرئيس التونسي

Google+ Print
بان كيمون وفنانون تونسيّون بضيافة الرئيس التونسي بان كيمون وفنانون تونسيّون بضيافة الرئيس التونسي

الأحد 12-10-2014 12:13

زار الأمين العام لمنظمة الأمم المتّحدة بان كيمون، تونس خلال اليومين الأخيرين، وعلى شرفه أقام الرئيس التونسي الدكتور منصف المرزوقي مأدبة غداء في قصر الجمهوريّة في قرطاج، دعا إليها العديد من الشّخصيات السياسية وبعض الممثلين والممثلات من بينهم: فتحي الهدّاوي، ومنى نور الدين، ونعيمة الجاني، وغيرهم.

وقد تولّى الرئيس تقديم الممثلين إلى الأمين العام، وتمّ التقاط الصور تذكارية معه.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي