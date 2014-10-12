بان كيمون وفنانون تونسيّون بضيافة الرئيس التونسي

زار الأمين العام لمنظمة الأمم المتّحدة بان كيمون، تونس خلال اليومين الأخيرين، وعلى شرفه أقام الرئيس التونسي الدكتور منصف المرزوقي مأدبة غداء في قصر الجمهوريّة في قرطاج، دعا إليها العديد من الشّخصيات السياسية وبعض الممثلين والممثلات من بينهم: فتحي الهدّاوي، ومنى نور الدين، ونعيمة الجاني، وغيرهم.

وقد تولّى الرئيس تقديم الممثلين إلى الأمين العام، وتمّ التقاط الصور تذكارية معه.

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