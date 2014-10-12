يستضيف برنامج “صباح أون” ، من تقديم الإعلامى رامى رضوان وفاطمة النجدى ونهاوند سرى على قناة ONTV فى أولى فقراته، غدا الأحد، الكاتب والباحث مصري مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، ويستضيف فى ثانى فقراته الفنانة ليلي عز العرب التى تميزت بأدوارها مع الفنان أحمد حلمى.
> من جانب آخر يستضيف برنامج “ست الحسن” مع الإعلامية شريهان ابوالحسن غدًا فى الرابعة عصرًا، السيدة هويدا حسني إمبراطورة الجزارة ، للحديث عن مهنتها فى ذلك المجال . وتشمل الفقرة الثانية من البرنامج لقاء مع الإعلامية دعاء فاروق.
الكاتب مالك عونى وإمبراطورة الجزارة ضيوف «صباح أون» غدا
يستضيف برنامج “صباح أون” ، من تقديم الإعلامى رامى رضوان وفاطمة النجدى ونهاوند سرى على قناة ONTV فى أولى فقراته، غدا الأحد، الكاتب والباحث مصري مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، ويستضيف فى ثانى فقراته الفنانة ليلي عز العرب التى تميزت بأدوارها مع الفنان أحمد حلمى.