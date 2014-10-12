الكاتب مالك عونى وإمبراطورة الجزارة ضيوف «صباح أون» غدا

يستضيف برنامج “صباح أون” ، من تقديم الإعلامى رامى رضوان وفاطمة النجدى ونهاوند سرى على قناة ONTV فى أولى فقراته، غدا الأحد، الكاتب والباحث مصري مالك عوني ‎مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، ويستضيف فى ثانى فقراته الفنانة ليلي عز العرب التى تميزت بأدوارها مع الفنان أحمد حلمى.

> من جانب آخر يستضيف برنامج “ست الحسن” مع الإعلامية شريهان ابوالحسن غدًا فى الرابعة عصرًا، السيدة هويدا حسني إمبراطورة الجزارة ، للحديث عن مهنتها فى ذلك المجال . وتشمل الفقرة الثانية من البرنامج لقاء مع الإعلامية دعاء فاروق.