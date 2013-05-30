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مسيرة إلى منزل أحد معتقلي "زوار الفجر" تحت شعار "هنحررهم"

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مسيرة إلى منزل أحد معتقلي "زوار الفجر" تحت شعار "هنحررهم" مسيرة إلى منزل أحد معتقلي "زوار الفجر" تحت شعار "هنحررهم"

كتب : محمد أبوضيف منذ 8 دقائق

توجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في مسيرة، ضمن حملة "هنحررهم"، أمس، إلى منزل الناشط عبد الرحمن العربي، المعتقل من قبل زوار الفجر.

وبدأت فعاليات المسيرة، بوقفة في ميدان المطرية، بجمع توقيعات حملة "تمرد"، ثم اتجهت المسيرة إلى منزل الناشط عبد الرحمن العربي.

وأكدت الحملة في بيان لها، أن المسيرات لمنازل المعتقلين تهدف إلى كسر حاجز الصمت عن قضية المعتقلين، وتوعية أهالي المناطق التي يقطن بها النشطاء المعتقلين، وفضح أساليب جماعة الإخوان المسلمين في القمع وعودة زوار الفجر وسيناريوهات تكميم الأفواة -حسب تعبيرها.

وأوضحت الحملة، أنها مستمرة في فعالياتها المختلفة، التي تجوب ؛ للمطالبة بالحرية للنشطاء، الذين يلقون كل يوم، بسجون النظام.

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