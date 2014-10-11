للمرة السابعة .. ضبط 279 طن قمح فاسد بكفر الشيخ

يستمر مسلسل الفساد في شون كفر الشيخ حتى بعد ثورتين متتاليتين فالقمح الذي تتحمل الدولة الملايين لاستيراده ليكفي حاجة المصريين لايمر عام إلا ويتم ضبط أطنان مسرطنة أو بها سوس حي وميت وثقوب بالحبة وتحلل ومنها لايصلح للإستخدام الآدمي بشون ترابية .

ففي عام 2013 تم ضبط 933 طن بمطحن دسوق في القضية رقم 1107 جنح دسوق و 2603 طن بمطحن كفر الشيخ في القضية رقم جنح قسم ثاني كفر الشيخ وقضية ثروة بشونة قلين 24 ألف طن عام 2006 والتي تم إعدامها بأحد المصارف بدفنها بالإضافة لضبط الإدارة العامة لمباحث التموين بضبط 533 طن بشونة العجوزين وشونة سوق الجديدة وشونة المحاصيل بكفر الشيخ في عام 2013 وكل المضبوطات السابقة كانت بمعرفة مباحث التموين في ظل غياب لمديرية تموين كفر الشيخ.

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ بضبط 279 طن قمح فاسد مسرطن حسب المحضر المحرر الذي يحمل رقم 16832 لعام 2014م وتم سحب 11 عينة من 11 لوط وأرسلت إلى معامل البحوث الزراعية لتحليها وبيان ما بها من إضرار على صحة الإنسان .

حيث وردت معلومات لرئيس مباحث التموين ومعاونه عن قيام “أ.أ.ع.خ” أمين شونة الكموسيون بمطوبس التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي باستخدام أقماح قديمة مسوسة من الأقماح المحلية المرفوضة صحياً وقيامه بخلطها بالتراب من خلال لودر لتغطية العجز في عهدته بالتوطئ من اللجنة المشرفة من التموين ” وأحد مفتشي الصادرات والواردات والفراز تحت تغطية من قسم الصيانة بمديرية التموين وذلك بتحميل هذه الحمولة من الأقماح الفاسدة وطحنها على وجه السرعة بمطحن دسوق العمومي التابع لشركة مطاحن كفر الشيخ ومطحن الشريف ببلطيم وبعد تقنين الإجراءت تحت اشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن اُستدعى كبير مفتشي التموين عاطف نصر وكلفه بفحص القضية .

وشكل عاطف نصر كبير مفتشي التموين حملة بصحبة قوة من الشرطة السرية وبمشاركة إدارة البحوث الزراعية وبالتفتيش على الشونة وبفحص الأقماح تبين وجود سوس حي وميت ودود حي وسوس سمراء، وتم التحفظ على الشونة وتشميعها وبها كمية أقماح فاسدة قدرها 279 طن واصطحب أمين الشونة المتهم الأول لإدارة البحث بمطوبس .

وأكد أمين الشونة في أقواله أن توريده للأقماح الموجودة بالشونة للمطحن بناء على تعليمات من الصادرات وبنك التنمية ومفتش التموين، مضيفًا أن اللجنة المشرفة على المطحن لاحظت السوس والدود ولكنهم لم يهتموا وأمروني بتوريد القمح لطحنه تحرر المحضر رقم 6832جنح.

وتم تحريز سجل التفتيش الخاص بتوقيعات مفتشي التموين وبه تأشيرة لقسم الصيانة بالمديرية توصي ” بسرعة غربلة الأقماح المتساقطة والموجودة بين اللطات وتصفية الشونة ” تم التحفظ على الكمية وإبلاغ النيابة العامة .