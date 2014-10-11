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قيادي بـ«حماس»: نزعنا جميع الذرائع لتأخير إعمار غزة

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قيادي بـ«حماس»: نزعنا جميع الذرائع لتأخير إعمار غزة قيادي بـ«حماس»: نزعنا جميع الذرائع لتأخير إعمار غزة

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، إن حركته نزعت كافة الذرائع، التي يمكن أن يتذرع بها البعض لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

ويعقد، صباح الأحد، في القاهرة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بهدف لتوفير الدعم الدولي لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية، التي بدأت، في يوليو الماضي، ودامت 51 يوما.

وخلال مهرجان أقامته الحركة، مساء السبت، في بلدة بيت حانون شمالي غزة، لتكريم أهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، إن حركته جاهزة لكل جهد لإنجاح مسيرة وعملية إعمار غزة.

ومضى قائلا إن «الحركة نزعت كافة الذرائع التي يمكن أن يتذرع بها البعض لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة وإغاثته»، وأضاف أن «مسيرة إعمار غزة ستمضي سريعة، ونحن مطمئنون لذلك، ونتابع بكل مسؤولية إعادة إعمار غزة، وسنساهم في بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية».

ويحتاج إعمار القطاع، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أعلنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

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