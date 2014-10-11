محمد زيدان ينهي فترة تأهيله مع بروسيا دورتموند

أنهى محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق فترة تأهيله داخل جدران ناديه القديم بروسيا دورتموند.

ويحاول زيدان العودة للملاعب من خلال فترة تأهيل يقوم بها بعد ابتعاده لأكثر من موسم عن الكرة، ليصبح مستعدا للتوقيع لفريق جديد في يناير المقبل كلاعب حر.

وزار زيدان ناديه القديم بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي خلال الأيام الثلاثة الماضية وقضى أوقاتا طيبة حسب قوله.

ونشر لاعب هامبورج السابق عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورا تجمعه بمدرب دورتموند يورجن كلوب ونجوم الفريق مثل إكاي جوندوجان سيباستيان كيل وغيرهما.

وعلق زيدان على صورته مع كيل قائلا "مع القائد في اليوم الثالث والأخير في دورتموند".