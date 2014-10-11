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الأهلي يدرس خوض نهائي الكونفدرالية في السودان

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الأهلي يدرس خوض نهائي الكونفدرالية في السودان الأهلي يدرس خوض نهائي الكونفدرالية في السودان

يدرس الأهلي خوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية في ديسمبر المقبل بالسودان في حالة رفض الجهات الأمنية لحضور الجماهير.

الأهلي سيواجه سيوي سبورت الإيفواري في إياب نهائي الكونفيدرالية، ويأمل أن يلعب اللقاء على استاد القاهرة الذي لم يرد على طلب الشياطين الحمر حتى الآن.

وقال محمود علام مدير الأهلي "ندرس خوض نهائي الكونفدرالية في السودان لو رفض الأمن إقامة اللقاء داخل القاهرة بجماهير".

وأضاف "الاتحاد الافريقي يلزم الفريق المستضيف بحضور 35 الف مشجع على الأقل في المباراة النهائية".

وأوضح علام أن إدارة ناديه ستظل متواصلة مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة حتى تهني هذه الأزمة.

وأتم بأن ملعب الدفاع الجوي يعد بديلا لاستاد القاهرة في حالة رفضه استضافة المباراة.

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