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موجة خضراء مجهولة تغزو «فيسبوك» .. ونشطاء: «حملة للسلام» وآخرون: «مؤامرة»

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موجة خضراء مجهولة تغزو «فيسبوك» .. ونشطاء: «حملة للسلام» وآخرون: «مؤامرة» موجة خضراء مجهولة تغزو «فيسبوك» .. ونشطاء: «حملة للسلام» وآخرون: «مؤامرة»
حركة الموجة الخضراء

حركة الموجة الخضراء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صفحة على «فيس بوك» باسم «الموجة الخضراء» ، للدعوة إلى نشر «السلم والحياة مرة أخرى بين المصريين»، وسط غموض حول الصفحة التي لم تعلن عن فعاليات لها حتى الآن.

 

فيسبوك

فيسبوك

الموجة الخضراء تتحدث عن نفسها

وقالت الصفحة الرسمية للموجة الخضراء على “فيسبوك”: “ليست تابعة لأي كيان رسمي أو سياسي وحقوق الملكية الفكرية على المشاع، كن انت #الموجة_الخضراء فى محيطك، انشر السلام والحياه بين أهلك وأصدقائك وزملائك وجيرانك”.

وأضافت الصفحة: “بالسلام .. نحيا، بالسلام .. نعيش، بالسلام .. يستمر نبض الحياة”.

وربط البعض بين الصفحة وما يعرف بـ«الموجة الخضراء» الإيرانية المنشأ، وهي حركة أسسها في لندن رجل الأعمال مير حسين جاهانتشاهي في 2010، بهدف حشد التأييد لتغيير نظام «الفقيه».

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حركة شباب 6 إبريل

6 إبريل تتبنى الموجة الخضراء

غيًرت صفحة حركة 6 إبريل الرسمية صور التعريف بها إلى اللون الأخضر، وكتبت معلقة «الأخضر في كل شىء.. انتظروا الموجة الخضراء».

نشطاء : الموجة الخضراء «مؤامرة»

وقال مجموعة من نشطاء تويتر، إن الموجة الخضراء تعني المصالحة بين الثوار واإخوان، وتعني التسامح مع القتلة ونسيان القصاص من قتلة شهداء الثورة، معتبرين إياها فخ إجهاض الثورة، وطالبوا مدشنيها بترك الثورة والاهتمام بتدوير عجلة الإنتاج.

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