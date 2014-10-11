«داعش» فى مواجهة أمريكا بـ8 أسلحة جديدة أبرزها الدخان الأسود وحفر الخنادق

كتب : ثروت الدمينى

يحاول تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعش” تجنب الضربات الجوية لطائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حيث كشفت تقارير إعلامية أن التنظيم اتبع طرق واساليب جديدة حديثة لتضليل الأمريكيين وحلافائهم .

حظر الهواتف والانترنت

وقالت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير لها إن عناصر داعش لم يعدوا يستخدمون الهواتف إلا في الضرورة والأمور العاجلة مضيفة أن داعش وضعت أعلامها فوق منازل المدنيين وبدأت الإنتشار في المدن لتختفي بين المدنيين.

وكشفت المديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية العراقية، عن توقف تعقب غالبية الاتصالات عبر الهواتف والبريد الإلكتروني، نظراً لصدور تعليمات لعناصر داعش بعدم حمل للهواتف أو استعمال الشبكة العنكبوتية أو الـGPS.

استخدام الدرجات البخارية

وذكرت الوكالة أن عناصر داعش لم يعدوا يسيروا في قوافل ولم يعدوا يستخدموا السيارات بل الدرجات البخارية لتضليل قوات التحالف التي تستهدف مواقعهم في سوريا والعراق.

تقسيم الكتائب إلى سرايا تتكون من 10 مقاتلين

وأكد خبراء عسكريون أن التنظيم لم يعد يعتمد نظام الجبهات والكتائب وبدأ في تحويل قواته إلى سرايا المنفردة حيث جرى تقسيم الكتائب إلى سرايا تتكون كل واحدة منها من 50 مقاتلا تتحرك بعدد 10 أشخاص مجتمعين.

ولفت شهود عيان أن تم إلغاء عدد من المراكز الأمنية التي أسسها التنظيم وتركها خاوية بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن واشنطن تخطط لضرب مراكز داعش الأمنية.

إرتداء ملابس الجيش العراقي

وكشفت تقارير صحفية عراقية ان داعش بدأ في استخدام ملابس الجيش العراقي التي حصلوا عليها من معسكرات الجنود الفارين من الموصل وباقي المدن التي يسيطر عليها التنظيم.

حفر خنادق

وأكدت التقارير أن داعش بدأ في حفر خنادق عميقة للإحتباء بها من ضربات الطائرات الأمريكية لدرجة أنها بدأت في استخدام الخرسانة للتصدي لقنابل الطائرات الأمريكية.

زرع ألغام

وأفاد شهود عيان من مدينة الموصل العراقية أن داعش تحضر لحرب عالمية ثالثة بالمدينة مؤكدين ان التنظيم أعد الحصون وحفر الخنادق ووضع كميات كبيرة من الالغام على الطرق لتصدي لأي هجوم على المدينة.

الدخان الأسود

وكشف المستشار العسكري لوزارة الدفاع العراقية للعربية “التكتيك الجديد” الذي بدأ يلجأ إليه ”داعش” المتمثل بإحراق عشرات الإطارات القديمة؛ وحفر الخنادق وملئها بالنفط ثم إشعالها لتكوين سحابات دخانية سوداء كثيفة، يقصد من خلالها “تضليل” الطائرات العراقية أو طائرات قوات التحالف لحجب الرؤية عن الأهداف الأرضية.

تكتيكات صدام

وقال” الجنرال” محمد العسكري لـ”العربية.نت”: “على ما يبدو فإن هذه المشورة قد جاءت للدواعش من بعض الضباط الذين خدموا في الجيش العراقي السابق؛ لأن هذه الطريقة هي من الطرق التي استخدمها صدام حسين في الحرب التي عرفت – فيما بعد – بحرب الخليج الثانية”.

وأكدت وسائل الاعلام العراقية ان أبو بكر البغدادي امير داعش يعمل دائما على كسب عدد كبير من ضباط الجيش العراقي السابق خاصة المعروف عنهم «الأكفائة » ومن بينهم فاضل الحيالي، المكنى أبو مسلم التركماني، وكان مقدم في الاستخبارات العسكرية، والمقدم في الحرس الجمهوري عبد الرحمن الببلاوي، وغيرهم من القادة العسكريين من المحاربين القدامى المشاركين بالحرب العراقية الايرانية وحربي الخليج الأولى والثانية.