سيول وأمطار غزيرة مفاجئة تقطع طريق “الشلاتين – برنيس”

شهدت منطقة وادي خداع التابعة لقرية مرسي حميرة شمال مدينة الشلاتين سيول وأمطار غزيرة بشكل مفاجئ مساء اليوم أدت إلي توقف حركة السير بطريق “برنيس – الشلاتين” الساحلي .

وجرفت السيول عدد من السيارات وتم إنقاذ عدد من الركاب والسائقين وجرفت السيول كميات كبيرة من الرمال علي الطريق، حيث اتجهت مياه السيول من الأودية الصحراوية إلي البحر الأحمر ،

فيما تحركت الأجهزة المختصة بالشلاتين لقطع الطريق في عدة مناطق لتصريف مياه السيول من الطريق، فيما شهدت المدينة هطول الأمطار المفاجئة دون حدوث سيول .

ورفعت الأجهزة المختصة بمدن جنوب البحر الأحمر حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث السيول بها .